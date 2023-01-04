OSB'de çıkan yangına 17 itfaiye aracı ile 65 itfaiye personeli müdahale etti

Erzincan Belediyesinden yangına ilişkin yapılan bilgilendirmede, “03 Ocak 2022 günü saat 10.50'de 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarda Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde depo yangın olduğu bildirildi. Bunun üzerine Çukurkuyu müfrezesinden ekiplerimiz hemen olay yerine intikal etmişlerdir. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerimiz Ergan Gıda Ürün, İnşaat, Nakliye Sanayi Ticaret A.Ş.'ye ait yan yana sıralı şekildeki deponun bir tanesin de yoğun duman alev ve ısının tespitini yapmış merkezimizden de çıkan takviye ekiplerle beraber depoyu üç koldan kuşatarak alevlere müdahalede bulunmuştur. İtfaiye ekiplerimize, Fen İşleri Müdürlüğünden su tankeri, havaalanı ve orman dairelerinden takviye itfaiye araçlarının katılmasıyla toplamda 17 itfaiye aracı, 65 itfaiye personelinin yaklaşık 5 saatlik yoğun bir çalışmayla kontrol altına alınan alevler söndürülmüş, soğutma yapılmıştır. Deponun büyük bir bölümünün yıkıldığı ve içerisindeki malın tamamen yandığı olayda ekiplerimiz can kaybı olmadan ve diğer depolara sirayet etmeden görevini tamamlayarak merkeze dönüş sağlanmıştır.” denildi.

“Vali Makas, yangın mahallinde incelemede bulundu”

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen yangında zarar gören iş yerini ziyaret ederek işletme sahiplerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.