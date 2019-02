Osman Eksert: "İlkemiz önce ülkemiz"

Türk Büro Sen Genel Başkanı Osman Eksert, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Erzincan'a geldi.

Türk Büro Sen İlçe başkanları ve İş yeri temsilcileri ile bir toplantı yapan Eksert, "Bizim ilkemiz önce ülkemiz" diyen bir anlayışa sahip olduklarını söyledi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erzincan'a gelen Türk Büro Sen Genel Başkanı Osman Eksert, Erzincan Şube Başkanı Emin Turan ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü, Defterdarlık, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Valilik ziyaretlerinde bulunarak üyeler ile görüştü. Genel Başkan Osman Eksert daha sonra ise Erzincan İl Özel İdaresi Sosyal Tesislerinde, Türk Büro Sen Erzincan Şubesi tarafından organize edilen İlçe Başkanları ve İşyeri temsilcileri istişare toplantısına katılım sağladı. Yapılan toplantıya Türk Büro Sen Genel Başkanı Osman Eksert, Erzincan Şube Başkanı Emin Turan, MHP Erzincan Belediye Başkan Adayı Bekir Aksun, Türk Büro Sen'in ilçe başkanları ve İşyeri temsilcileri katıldı. Yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan, Türk Büro Sen Erzincan Şube Başkanı Emin Turan, "15 Mayıs 2019 tarihinde yetkili sendikaların belirlendiği üye tespit tutanakları görüşülecek. Yaklaşık iki ayımız kaldı. Türk Büro Sen Genel Merkezinin taahhütleri doğrultusunda bütün 81 ildeki teşkilatlarımız yenilendi. Allah nasip ederse 2011-2012 dönemindeki kaybettiğimiz yetkiyi almak adına yoğun bir çalışma içerisindeyiz" dedi. MHP Erzincan Belediye Başkan Adayı Bekir Aksun ise konuşmasında Türk Büro Sen'e çalışmalarında başarılar diledi.

Türk Büro Sen Genel Başkanı Osman Eksert, ise konuşmasında; "Türk Kamu Sen, Türk Büro Sen sıradan bir kuruluş değil. Biz belli değerlere inanan, belli idealleri olan, Ülke sevdalısı olan insanlarız. Şu anda kamu çalışanı bir memur arkadaşımız maddi anlamda kurumunda almış olduğu ücret noktasında bir sıkıntı yaşıyorsa, her yıl bir önceki seneyi arar duruma gelmiş ise bunun nedenlerini araştırmak lazım. Bunun nedeni ehli olmayanlara kamu çalışanları yetkiyi vermiş, ve kamu çalışanlarını temsil eden ismi sendika ama sendikal anlamda hiçbir faaliyette bulunmayan, kamu çalışanını önemsemeyen sendikaların yetkili olmasıdır" dedi. Kamuda sendikal ayrımcılığı ortadan kalkması liyakatin esas alınması, Devlet Bekası için her kamu çalışanın Devlet memuruna yakışır şekilde görevini ifa etmesi, vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır düsturuyla hareket etmesinin altını çizen Eksert, "Bizim ilkemiz, önce ülkemiz" dedi. Yapılan konuşmaların ardından emekli olan memurlara onur belgesi verilmesi ile program sona erdi.