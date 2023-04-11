Osmanlı'dan miras “Enderun usulü teravih namazı” kılındı

Erzincan İl Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen organizasyon ile Osmanlı Devleti'nin kadim saray geleneği olan Enderun usulü teravih namazı kılınıyor. Cemaatin yoğun ilgi gösterdiği Enderun usulü teravih namazında ezan, kamet, Kur'an-ı Kerim, ilahiler, kasideler ve dualar okunuyor.

Erzincan Fatih Sultan Mehmet Han Camiinde kalabalık bir katılımla "Enderun Usulü Teravih” programı düzenlendi. Osmanlı mirası programda 300 yıllık saray geleneği yaşatıldı. Teravih namazının her 4 rekat arasında ilahiler okundu. İmamların ve hocalarının okuduğu dualar ve ilahilerle Erzincanlılar unutulmaz bir akşam yaşadı. İlahi, salavat ve tekbirlerle farklı makamlarda icra edilerek Enderun usulü teravih namazının coşkusunu yaşayan vatandaşlar, Osmanlı geleneğini günümüzde yaşatmanın da gurur verici olduğunu ifade etti. Erzincan İl Müftülüğü tarafından Ramazan ayının daha verimli geçmesi maksadıyla organize edilen Enderun usulü teravih namazı her gün farklı bir camide icra ediliyor.