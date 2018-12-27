Erzincan'da Otizm Spektrum Bozukluğu farkındalık eğitimleri verildi.

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Erzincan İl Eylem Planı kapsamında alınan kararlar kapsamında sorumlu İl Müdürlüklerindeki tüm personellerin Otizm Spektrum Bozukluğu ile ilgili farkındalık kazanmaları için eğitimler verildi.

Erzincan Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı tüm kurum ve kuruluş personellerine İl Müdürlüğü toplantı salonunda Erzincan Rehberlik Araştırma Merkezinde görevli Özel Eğitim Öğretmeni Mehmet Erkan Eren tarafından Otizm Spektrum Bozukluğu farkındalık eğitimleri verildi. Bu eğitimlerde Eren Otizm Spektrum Bozukluğu nedir?, Belirtileri nelerdir?, Tanılama süreci nasıldır? , Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireyler için okul öncesi ve sonrası dönemde izlenmesi gereken süreçler, eğitim, sağlık, bakım ve istihdam ve toplumsal farkındalık konularına değinip personele gerekli bilgileri verdi.