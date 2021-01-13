İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otlukbeli'de 20'e yakın evin çatısı fırtınadan zarar gördü

Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde etkili olan fırtınadan 20’e yakın evin çatısı zarar gördü.

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde etkili olan fırtınadan 20'e yakın evin çatısı zarar gördü.


Otlukbeli'de bugün öğle saatlerinde etkili olan ve saatte hızı 90 kilometreyi bulan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Enerji nakil hatlarının zarar gördüğü ağaçların devrildiği fırtınada 20'e yakın evinde çatısı uçtu.


Uçan çatı parçalarının kimsenin üzerine düşmemesi şans olarak nitelendirildi. Otlukbeli Belediye Başkanı Yusuf Tektaş, ilçede fırtınanın zarara yol açtığını herhangi can kaybı ve yaralanma hadisesinin yaşanmadığını kaydetti.


İlçede hasar tespit çalışması yapılması için Erzincan'dan AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.