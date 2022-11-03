Otlukbeli'de 55 adet süt sağım makinası çiftçilere dağıtıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen ve Otlukbeli İlçe Kaymakamlığı tarafından uygulanan "Otlukbeli'de Modern Hayvancılığın Geliştirilmesi 2" projesi çerçevesinde 55 adet süt sağım makinası düzenlenen törenle çiftçilere dağıtıldı.

Düzenlenen törende konuşan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin yapılan projeler sayesinde Erzincan soğuk süt lojistiğinin her geçen gün güçlendiğini söyleyerek, “Dağıtılan 55 adet sağım makinası önceki sene dağıtılan 120 sağım makinası projesinin devamı olarak yapıldı. Üreticilerimizden aldığımız olumlu dönüşler neticesinde projeyi yaptık. Başta DAP Başkanımız Osman Demirdöğen'e, İlçe Kaymakamımız Sercan Yılmaz'a ve Projede emeği geçen personelimize teşekkür ediyor üreticilerimize hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen ise Erzincan'da süt sektörünün her geçen gün büyüdüğüne dikkat çekti. Bu çerçevede projeleri desteklemeye devam ettiklerini kaydeden Demirdöğen faydalanan üreticilere hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Son olarak konuşma yapan Otlukbeli İlçe Kaymakamı Aydın Yanık kalkınmanın anahtarının tarım ve hayvancılık olduğunu belirterek, “Yapacağımız yeni projeler ile İlçemizde tarım ve hayvancılığı daha da ileri götüreceğiz bu çerçevede devletimizin tüm imkânlarını kullanacağını üreticilerimiz bilmelidir” diye konuştu.

Törenin ardından üreticilere süt sağım makinaları dağıtıldı.