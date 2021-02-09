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Otlukbeli'de çıkan yangında 2 ev zarar gördü

Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde meydana gelen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde meydana gelen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre, Otlukbeli merkezde sabah saatlerinde meydana gelen olayda Yaşar Güzelgül'e ait evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın Daşdan Dursun'a ait eve de sıçradı. Vatandaşların müdahalesinin yetersiz kaldığı yangına Erzurum ve Erzincan'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.


Yangın yaklaşık 3,5 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.


Otlukbeli Belediye Başkanı Yusuf Tektaş, “Çevre ilçe ve illerden gelen yardımlar sayesinde yangın kontrol altına alındı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz.” dedi.


Yangında her hangi bir can kaybı yaşanmazken 2 ev ve eklentileri tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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