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Otlukbeli'de kar tatili

Yoğun kar yağışının etkisi altına giren Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde bugün okullar tatil edildi.

Yoğun kar yağışının etkisi altına giren Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde bugün okullar tatil edildi.


İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle bugün ilçe genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edilmiştir” denildi.


Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Erzurum, Erzincan çevreleri, akşam saatlerine kadar ise Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.


Buzlanma ve don uyarısı:


Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.


Çığ uyarısı:


Bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta yetkililer olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

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