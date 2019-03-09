Otlukbeli'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Erzincan'ın Otlukbeli İlçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. İlçe de ki yüksek kesimlerde kar kalınlığının artması nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çektiği için yemleme çalışması yapıldı.

Bölgeye yaklaşık 200 kilogram yemin bırakıldığı çalışmaya İlçe Kaymakamı Ramazan Polat, Erzincan Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürü Uğur Önel, Kurum Amirleri ve Müdürleri katıldı.

Kekliklerin yoğun kar yağışından etkilenmemesi için doğaya yem bıraktıklarını anlatan Kaymakam Polat: "İnsanlarımız bilinçsiz şekilde avlanıyor. Bizim yararımıza doğa da bulunan hayvanları öldürüyorlar. Bu bilinçsiz avlananları Kaymakamlık, İlçe tarım, Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Jandarmaya bildirmesini istiyoruz." dedi.