İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otlukbeli'nde Halkla Buluşma Toplantısı yapıldı

Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde Kaymakam Ramazan Polat, başkanlığında Halkla Buluşma Toplantısı yapıldı.

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde Kaymakam Ramazan Polat, başkanlığında Halkla Buluşma Toplantısı yapıldı.


İlçeye bağlı Boğazlı Köyünde düzenlenen Halkla Buluşma Toplantısına Kaymakam Ramazan Polat, kurum amirleri, müdürler, Boğazlı Köyü Muhtarı Davut Duran, İhtiyar Heyeti ve vatandaşlar katıldı.


Kaymakam Polat, Özel İdare, Köylere Hizmet Götürme Birliği faaliyetlerine devlet- millet kaynaşmasına örnek olacak şekilde muhtar ve köylülerin de katılımı ile çok verimli ve hızlı çalışmaların ortaya çıktığını belirtti.


Yapılan hizmetlerle ortaya çıkan bu faaliyetlerin Özel İdare-Birlik-Muhtarların uyumlu bir şekilde çalışmasıyla sonuçlanmasının kendisini mutlu ettiğini ifade eden Otlukbeli Kaymakamı Ramazan Polat, emeği geçenlere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.