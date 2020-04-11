İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobilin camından dışarı çöp atan sürücüye ceza kesildi

Erzincan’da seyir halindeki otomobilin camından dışarıya yediği çerezin poşetini atan sürücüye 180 TL ceza kesildi.

Erzincan'da seyir halindeki otomobilin camından dışarıya yediği çerezin poşetini atan sürücüye 180 TL ceza kesildi.


Özel otomobiliyle Erzincan'dan İliç ilçesine giden Recep K., yediği çerezin poşetini dışarı atınca ceza yedi. İliç'e 10 km kala jandarma ekipleri tarafından durdurulan Recep K.'ya araçtan attığı çerez poşeti gösterilerek “Bunu düşürdünüz. Değerli bir şeye benziyor size ait” diyerek iade ettiler.


Araçtan dışarıya çöp attığı için özür dileyen Recep K'ya 180 TL cezai işlem uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.