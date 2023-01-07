İhlas Haber Ajansı

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Otomobilin çarptığı anne ve kızı yaralandı

Erzincan’da yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına otomobil çarptı.

Erzincan'da yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına otomobil çarptı.


Kaza, bugün saat 10. 45 sıralarında Erzincan merkez 13 Şubat Caddesi üzeri Kandilli Camii önünde meydana geldi. Alınan bilgiye karşıdan karşıya geçen anne ve 7 yaşındaki kızına 24 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve kızı yola savruldu. Yaralanan 2 kişi olay yerine sevk edilen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesine başvurulma üzere polis merkezine götürülerek, tahkikat başlatıldı.

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