Otomobilin motor kısmına giren yavru kedi kurtarıldı

Erzincan'da korkudan otomobillerin altına sığınan daha sonrada bir aracın motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ve polis ekiplerince kurtarıldı.

Erzincan kent merkezinde otomobilin altından kedi sesi geldiğini duyan bir vatandaş durumu 112 Çağrı Merkezine bildirildi. Bunun üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Korkudan park halindeki bir otomobilin altından çıkıp diğer otomobilin altına giren daha sonrada tekrar oradan çıkıp önceki girdiği aracın motor kısmına giren yavru kediyi kurtarmak için itfaiye çalışma başlattı.

Araç sürücüsüne ilk etapta telefonla ulaşamayan itfaiye ekipleri kriko yardımıyla otomobilin biraz yükseğe kalkmasını sağladı. Kedinin motor kısmına sığındığı fark edilince araç sürücüsünün gelerek kaputu açması beklendi. Kısa süre sonra araç sürücüsü gelerek kaputu açtı. İtfaiye ekibi motor kısmına giren yavru kediyi herhangi bir zarar vermeden çıkarmayı başardı.

Karnı doyurularak sağlık kontrolünden geçirilen yavru kedi, uygun bir ortamda doğaya salındı.