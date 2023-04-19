Otomobilin motor kısmına giren yavru kedi kurtarıldı

Erzincan'da korkudan otomobillerin altına sığınan daha sonrada bir aracın motor kısmına giren yavru kedi, kurtarıldı.

Erzincan kent merkezinde otomobilin altından kedi sesi geldiğini duyan bir vatandaş durumu Çağrı Merkezine bildirildi. Bunun üzerine olay yerine ekip sevk edildi.

Korkudan park halindeki bir otomobilin altından çıkıp diğer otomobilin altına giren daha sonrada tekrar oradan çıkıp önceki girdiği aracın motor kısmına giren yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Kriko yardımıyla otomobilin biraz yükseğe kalkmasını sağladı. Kedinin motor kısmına sığındığı fark edilince araç sürücüsünün gelerek kaputu açması beklendi. Kısa süre sonra araç sürücüsü gelerek kaputu açtı. Aracın motor kısmına giren yavru kedi herhangi bir zarar verilmeden çıkarıldı.

Karnı doyurularak sağlık kontrolünden geçirilen yavru kedi, uygun bir ortamda doğaya salındı.