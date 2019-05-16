Öykü Yarışması ve Bilim Fuarının açılışı yapıldı

Erzincan'da öykü yarışması ve bilim fuarı açılışı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulunda Değerler Eğitimi kapsamında 4.sü yapılan "Küçük Kalemler" yarışıyor öykü yarışması ve Demirkent Terzibaba İmam Hatip Ortaokulundaki 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarının açılışına katıldı.

Dr.Cahit Ziya Ulukök İlkokulundaki programda Nisan ayı değeri olarak belirledikleri "Çevre Bilinci/Canlılara Merhamet" konusunda yapılan yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Yarışmada ilk üç dereceye giren eserler video anlatım yöntemiyle, öğrencilerin öykülerini çeşitli mekanlarda anlatmaları şeklinde gerçekleştirildi. Çekilen video anlatımları yapılan bir törenle davetlilere izlettirildi. Ayrıca yarışmada birinci olan 4-A sınıfı öğrencisi Nehir Duman'ın keman dinletisi izlendi. Yarışma sonunda ilk üç dereceye giren öğrencilere ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, diğer dereceye girenlere ise okul müdürleri tarafından takdim edildi.

Programda bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Erzincan'da Değerler eğitiminin her yıl çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirterek, bugün burada yapılan bu etkinlikten çok etkilendiğini belirtti. Yarışmada üçüncü olan "Göçmen Kuşlar" adlı öykünün yazarı olan Afgan uyruklu öğrenci Roya Mohammadi'nin de bir göçmen kuş olduğunu, vatanından çok uzakta hayata tutunmaya çalıştığını belirterek, öğrencinin duygularını yazarak anlatmasının ne kadar önemli olduğunu vurguladı. İkinci olan Eren Zorlu için de, ağacın ve yeşilin çok önemli olduğunu, yaşadığımız çevredeki tüm canlılara saygılı olmamız gerektiğini belirtti. Yarışmada birinci olan Nehir Duman için de, öğrencinin hem yazma yeteneğinin hem de keman çalma yeteneğinin olmasında dolayı tebrik ederek, yazdığı eserde belirttiği gibi nehirlerin önemli bir su kaynağı olduğunu ve suları dikkatli kullanmamız gerektiğini belirtti. Programın ardından, İstek Vakıfları tarafından okulda kurulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Demirkent Terzibaba İmam Hatip Ortaokulundaki 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarının açılışını ise İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin birlikte yaptılar. Açılış sonrasında öğrencilerin yapmış olduğu eserleri sergi alanında inceleyerek, öğrencilerden yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Stantları gezdikten sonra kısa bir açıklama yapan Gün, TÜBİTAK Bilim Fuarlarının öğrencilerin gelişmesinde önemli katkı sağladığını ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.