Oyun tutkunu gençler Erzincan'da kurulan e-spor atölyesinden dünyaya açılacak

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde bilgisayar oyunlarına meraklı gençler için 13 Şubat Gençlik Merkezi'nde e-spor atölyesi kuruldu. Son teknolojiyle kurulan e-spor atölyesi ‘Valorant Turnuvası' düzenlenerek gençlerin yoğun katılımıyla hizmete açıldı. E-spor atölyesinde e-spor eğitimlerinin yanında, turnuvalar düzenlenmeye devam edecek ve bu sayede oyun tutkunu gençler, kurdukları takımlarda hem eğlenip hem sosyalleşip dünyaya açılacak hem de profesyonel sporculuğa adım atarak gelir elde etme imkânına kavuşacak. Genel olarak 15-23 yaş grubuna hitap eden e-spor atölyesinin kurulmasına sevinen gençler, daha önceleri internet kafelerde oyun oynadıklarını ve ailelerinin buna karşı çıktıklarını belirterek Gençlik Merkezinde bulunmasından dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler.

‘Turnuvada çeyrek altın kazandı, ailesi ikna oldu'

Erzincan'da düzenlenen Valorant Turnuvasından çeyrek altın kazanarak ailesini ikna eden Kadir Yeşilbağ ileri de daha çok kazanmak istediğini belirterek, “19 yaşındayım. Kendimi bildim bileli bilgisayar oyunları oynuyorum. Herkesin ailesi gibi benim ailem de karşıydı. Ta ki geçen hafta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği turnuvaya kadar. Ödül aldıktan sonra annem, babam, kardeşimin gözünde ki mutluluğu gördükten sonra bende çok mutlu oldum. Onlar da bunun sadece basit bir bilgisayar oyunu olduğunu değil, geçekten insanların para kazacağı bir şey olduğunu öğrendiler. Meslek haline getirmeye çalışacağız. Devlet büyüklerinin böyle güzel bir organizasyon yapması aile büyüklerimizin bizim arkamızda durmasını sağladı. Çeyrek altın aldıktan sonra eve gittiğimde annem aldı ödülümü. Biliyor ki tekrardan oyunlar için harcayacağım. İlerde gelecekte kullanmam için bileklik yapacağını söyledi. Yani, daha nicelerini getireceğim. Buradan anneme de söz veriyorum” dedi.

E-spor oyuncusu Muhammed Burak Özkaya ise “Erzincan'da böyle organizasyonların olması gerçekten çok hoş. Önceden online olarak çok turnuva arıyorduk ama bu şekilde düzenlenmesi çok iyi oldu. Daha önceden arkadaşlar arasında ya internet kafede toplanıp oynuyorduk ya da hep beraber evden girip oynuyorduk. Ünlü markaların sponsorluğu altında turnuvalar olursa onlara katılıyorduk” diye konuştu.

‘Önce Türkiye sonra Avrupa şampiyonlarına gitmek istiyoruz'

Oyun tutkunu Doğuş Güneş, kurulan e-spor atölyesinde takımıyla birlikte kendilerini geliştirerek önce Türkiye'de sonra da dünyada şampiyon olmak istediklerini kaydederek, “Daha önceden online turnuvalara katılıyorduk. Daha sonra Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği turnuva önümüze geldi. Bu turnuvaya katılmaya karar verdik. İlk defa yapılan bir organizasyon ve mükemmel bir organizasyondu. Hedefimizde hem Türkiye hem de Avrupa şampiyonalarına katılmak var. Daha çok antrenman yapıp daha sıkı çalışıp daha çok kendimizi geliştirip ekipmanlarımızı değiştirip çok daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.