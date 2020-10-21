(Özel) Annenin bohçasında hayat

Mardin'in Mazıdağı ilçesinden çalışmak için Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Pelitli köyüne gelerek gün boyu ter döken 4 çocuk annesi Medine Temel, zorlu doğa koşullarında 16 aylık bebeğini sırtına alarak ekmek mücadelesi veriyor.

Yaşamın zorluklarını aşmak ve çocuklarına daha iyi bir gelecek sunmak için kilometrelerce uzaktaki evlerinden Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Pelitli köyüne gelen mevsimlik işçilerden Medine Temel, çalışkanlığıyla dikkat çekiyor. 4 çocuk annesi Medine Temel, bölgenin zorlu koşullarına aldırış etmeden çalışıyor. Günün ilk saatleriyle çalışmaya başlayan Temel, ateş, duman ve kavurucu sıcağın altında gün boyu 16 aylık bebeği Ahsenat'ı sırtına alarak ekmeğini mangal kömüründen çıkarıyor.

Sırtında çocuk ile çalışmanın zor olduğunu söyleyen Medine Temel, “Bizim mesleğimiz zordur. 4 çocuğum var, ama çocuklarımın okulu var, masraflarımız için çalışıyoruz” dedi.

Temel, “Gece çadır soğuk oluyor, gündüz ise kömür ocağına geliyoruz, o da bizimle geliyor. Akşam gittiğimizde soğuk olmasına rağmen yıkıyoruz'' diye konuştu.