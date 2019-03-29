“Özel Aşçılar” İngiltere'de

Erzincan Sümer Özel Meslek Eğitim Okulu öğrencileri İngiltere'ye gittiler. Sümer Özel Meslek Eğitim Okulu'nun Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği Faaliyetleri kapsamında hazırlamış olduğu “Özel Aşçılar” projesi devam ediyor.

Proje, okulda eğitim görmekte olan 8 öğrencinin İngiltere'nin Dudley kentinde aşçılık alanında mesleki eğitim almaları ve bu alanda yetkinliklerini artırmaları genel amacıyla hazırlandı. İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün de katıldığı projede, öğrencilere 3 öğretmen 1 idareci refakat ediyor.

Proje ile öğrencilerin; iş hayatını daha yakından tanımaları, çalışma hayatı ile ilgili temel yasal haklarını kavramaları, kendi yeteneklerine uygun mesleği seçebilme becerisi kazanmaları, çalışma hayatı için gerekli olan iletişim becerilerini kazanmaları ve çevreleriyle etkili iletişim kurabilmeleri, planlı çalışma alışkanlığı kazanmaları, araç gereçleri ekonomik ve işlevsel kullanma becerisini kazanmaları, temizlik ve düzen becerileri kazanmaları, iş yerinde iş ahlakı kurallarına uygun davranışlar geliştirmeleri, çalışma ortamında iş güvenliği kurallarını uygulayabilmeleri, toplumsal yaşama ve iş yaşamına uyum sağlayabilmeleri amaçlanıyor.