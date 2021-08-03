(Özel) Ceviz ağacındaki sincap ailesinin mutlu halleri görüntülendi

Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde ceviz ağacına yuva kuran 3 kişilik sincap ailesinin mutlu halleri görüntülendi.

3 kişilik sincap ailesi bir yandan karınlarını doyururken biryandan da yuvalarına ve çevrede bulunan alanlara stok yapmayı ihmal etmiyor.

Zamanlarının çoğunu ağaç üzerinde oyun oynayarak geçiren sincaplar erken saatlerde ilk yuvadan çıktıklarında biraz güneşlendikten sonra sabah kahvaltısı için en iyi cevizler hangisi tek tek koklayarak onları yemeyi tercih ediyorlar.

Sincap ailesinin bir günlük yaşayış halleri İHA ekibi tarafından kayıt altına alındı.