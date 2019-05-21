Özel eğitim alan öğrenciler futbol oynadı

Düzenlenen etkinlikle özel eğitim alan çocuklar eğlenceli vakit geçirdiler. Erzincan Gençler Gücü Spor Kulübü Antrenörü Bülent Sarıkaya, "Erzincan Gençler Gücü Spor olarak bu yıl karma futbol projesi düzenledik. Bu projenin final maçlarını Müstakil Atletizm Pisti stadyumun da gerçekleştirdik. Bu proje kapsamında zihinsel yetersizliği olan öğrencilerimiz ile herhangi bir yetersizliği olmayan öğrencilerimizden oluşan karma futbol takımları oluşturduk. Bugün burada bu etkinliğimiz ile çok güzel vakit geçirdiler, karma maç yaptılar, penaltı yarışması yaptılar. Gerçekleştirilen projemiz sonrasın da katılımcılarımız bugünkü etkinlikler sonrasın da madalyalarını alıp mutlu bir şekilde evlerine döndüler. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklerimizi ve bu tür projeleri düzenlemeye devam edeceğiz. ASKF başkanımız Emin Turan'ın bize destek vermesi bizi gerçekten onurlandırıyor. Bu anlamda herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Temsilcisi Emin Turan ise, "Erzincan Gençler Gücü Spor koca bir sezonu yağmur çamur kar soğuk dinlemeden geçiren özellikle özel sporcular ve akabinde özel olimpiyatlara nispet yapılan çalışmalar ayakta alkışlanacak çalışmalardı. Bugün yapılan şenlik de gördük çocukların sevinçlerini. Ben tüm katılımcılara ve katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Erzincan Gençler Gücü Spor oyuncuları da yapılan bu etkinlikler ile birlikte engelli arkadaşları ile oldukça mutlu ve heyecan dolu bir gün geçirdiklerini ifade ettiler. Erzincan Gençler Gücü Spor oyuncusu Şeyda Helvayiyen; “Bugün burada önce karma olarak futbol oynadık. Akabinde dört ayrı gurup olarak penaltı yarışmaları yaptık. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan ASKF başkanımıza ve ailelere özellikle teşekkür ederim. Burada kazanan bizler olduk. Dostluk oldu. Arkadaşlık oldu” dedi.

Etkinlik çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.