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(Özel) Erzincan güne karla uyandı

Erzincan kent merkezine 2020 yılının ilk karı yağdı.

Erzincanlılar güne beyaz örtüyle uyanırken, kar ve tipi yüksek kesimlerde etkili oldu. Çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapandığı Doğu Anadolu Bölgesinde ‘kar kaplanları' olarak nitelendirilen karla mücadele ekiplerinin yoğun mesaisi başladı.


Güne karla uyanan vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları fırçayla temizledi. Uzun zamandır kar yağmaması kentte grip hastalığında artış yaşanmasına neden olurken 2020 yılının ilk karı vatandaşları bu yüzden sevindirdi.


Öte yandan, kar ve tipi yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Erzincan - Gümüşhane kara yolu üzerindeki Ahmediye Geçidinde yolun ulaşıma kapanmaması için Karayolları ekipleri yoğun çaba sarf etti. Yolda sürekli karla mücadele çalışmasını aralıksız devam ettiren ekipler buzlanmaya karşıda yola tuz serpti. Doğu Anadolu Bölgesinde gece etkili olmaya başlayan kar yağışıyla birlikte bine yakın köy ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.



“Buzlanma ve don uyarısı”


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesinde bugün havanın parçalı, çok bulutlu, Erzurum, Erzincan ve Ağrı çevrelerinin aralıklı kar yağışlı olarak geçeceği; yağışların Erzurum ve Ağrı çevrelerinde hafif şiddette olacağı; gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görüleceği belirtildi.


Bölge geneli için buzlanma ve don uyarısında bulunularak, “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don hadisesi ile birlikte pus hadisesi beklendiğinden özellikle sürücülerin ve ilgililerin tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir” denildi.

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