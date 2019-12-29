(Özel) Erzincan'da soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti kaşarlı patates

Teknolojinin gelişmesiyle soba kültürünün yok olmaya yüz tuttuğu Erzincan'da, çay ocaklarına kurulan kuzineli sobalarda pişirilen kaşarlı patates soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte doğal gaz ve kalorifer Erzincan'da soba kültürünü neredeyse yok etti. Eskiden insanların ısınma amacıyla kullandığı sobalar günümüzde nostalji ısınma çeşitliliğine girdi. Kış mevsiminin gelmesiyle Erzincan'daki çay ocaklarına kurulan sobalarda günümüzde birçok kişinin hasret kaldığı görüntüler canlı tutulmaya çalışılıyor. Çay ocaklarına kurulan kuzineli sobalarda pişirilen kaşarlı patates ise Erzincanlılar tarafından büyük ilgi görüyor. Özellikle kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olan "Sobada Patates" keyfi çayla birlikte sohbetlerin tadı tuzu olmaya devam ediyor. Besin değerinin yüksek ve kış koşullarına dayanıklı olması nedeniyle patatesten vazgeçemeyen Erzincanlılar kuzineli sobada pişirilen eşsiz lezzet kaşarlı patatesin keyfini çıkarıyorlar. Çay ocağı işletmecisi Alparslan Kızgın, kaşarlı patatesin Erzincanlılar için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

“Soğuk kış gecelerinin vazgeçilmezi kaşarlı patates”

Erzincan'a kış mevsiminin gelmesiyle kuzineli sobada kaşarlı patates yapmaya başladıklarını ifade eden Alparslan Kızgın, “Erzincan'a kış mevsimin gelmesiyle soğuklarda başladı. Soğuk kış gecelerinin vazgeçilmezi olan kaşarlı patatesi sobada yapamaya başladık. Müşterilerin isteğine göre hem sade hem de kaşarlı yapıyoruz. Patatesleri ince ince dilimledikten sonra tepsiye diziyoruz. Daha sonra kuzineli sobaya sürüyoruz. Piştikten sonra üzerine kaşar peyniri koyuyoruz. Tekrar sobaya sürüp kızartıyoruz. Kızardıktan sonra servise hazır hale geliyor. Kaşarlı patates Erzincan'da vazgeçilmez oldu. Kış mevsiminde Erzincanlılar çay ocaklarında kaşarlı patates yiyerek sıcak ortamda sıcak sohbet ediyorlar. Müşterilerimiz kaşarlı patatesten çok memnunlar, genelde kaşarlı patates yiyorlar çünkü çok lezzetli oluyor. Kaşar peyniri tabi patatesin üzerine koyduğumuz zaman patatese daha da lezzet katıyor” diye konuştu.

Kaşarlı patatesin lezzetli olduğunu belirten vatandaşlar ise, kış aylarında Erzincan'da vazgeçilmez olan patatesi bazen kaşarlı bazen sade hoş sohbet içerisinde yediklerini ifade ettiler.