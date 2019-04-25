(Özel Haber) Doğunun ilk ragbi takımı Erzincan'da

Doğu Anadolu Bölgesinde ilk olarak Erzincan Hocabey TOKİ Ortaokulu bünyesinde kurulan ragbi takımı mayıs ayında Samsun'da düzenlenecek olan şampiyona için yoğun bir şekilde antrenmanlarını sürdürüyor. Ortaokul öğrencilerinden kızlı, erkekli oluşan ragbi takımının antrenmanı İHA ekibi tarafından droneyle havadan görüntülendi. Öğrenciler, ragbiyle sporu sevdiklerini bu sayede sosyal medyadan ve kötü alışkanlıklardan uzak durduklarını söyledi.

Erzincan'ın ilk ragbi takımı geçtiğimiz yıl kuruldu ve 1 yıl sonra profesyonel hale geldi. Önümüzdeki mayıs ayında Samsun'da düzenlenecek olan şampiyonaya katılacak olan takım, hazırlıklara sıkı şekilde başladı.

İngiltere'nin Ragbi kentinde futbol maçı sırasında bir oyuncunun topu kollarının arasında tutarak kaleye doğru koşmasıyla başlayan, 1823 yılından bu yana başta İngiltere olmak üzere Fransa, Galler, Güney Afrika, Yeni Zelanda ve Avustralya'da çok popüler bir spor haline gelen ragbi, Türkiye'de de ilgi görmeye başladı. Güç ve çeviklikten ziyade cesaretin ön planda olduğu ragbiye, ‘sert' bir spor olarak bilinmesine karşın kadınlar da ilgi gösterirken, çeşitli illerde kurulan ragbi takımları da dikkati çekiyor.

Erzincan Hocabey TOKİ Ortaokulunda da Erzincan'ın ilk ragbi takımı kuruldu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ragbinin, en önemli kuralı ileriye pas verilmemesi. 15'er kişilik takımlar halinde oynanan bu sporda güç ve çeviklikten ziyade cesaret ön planda. 8 kişi forward ve 7 kişi back olarak sahadaki pozisyonlar ve rollerin ayrıldığı oyunda futboldan farklı olarak forvetler daha ağırdır, çarpışmalarda ve daha ağır mücadelelerde forvetler bulunurken back olarak oynayan oyuncular daha çok kaçmaya ve sayı yapmaya odaklı oynarlar. Ragbi maçlarına katılmayı hedefleyen Hocabey TOKİ sporcuları, turnuvalara hazır olmak için çalışmalara sıkı şekilde başladı.

Hocabey TOKİ Ortaokulu Müdürü Özgür Orhan, "Geçen yıl Türkiye Rabgi Federasyonu tarafından ragbi maçları okul sporlarına dahil edildi. Biz de ragbi müsabakalarına katıldık. Bu sene de Samsun'da mayıs ayında düzenlenecek olan şampiyonaya katılacağız. Onun için hazırlanıyoruz. Ragbiyle öğrencilerimiz sporu sevdi, sosyal medya gibi ve benzeri kötü alışkanlıklardan uzaklaştılar" dedi.

Hocabey TOKİ Ortaokul Rehber Öğretmeni Volkan Güler ise, "Okulumuzda ragbiyle geçen yıl tanıştık. İl dışına çıktık. Şampiyonaya hazırlanıyoruz. Başarılı olacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Öğrenciler ise, "Ragbinin amacı şu topu alıp saha çizgisinin dışına bırakmaktır. İleri atmak yok. Ragbide topu alıyoruz. Rakip sahada bırakıyoruz. İleri atmak yok. Geri atıyoruz. Bir de aynı hizada atıyoruz. İlk defa Erzincan'da biz oynuyoruz. Daha sonradan bir okulun daha ragbi takımı kuruldu. Güzel bir oyun" diye konuştu.