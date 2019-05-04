(Özel Haber) Erzincan'daki sel felaketi havadan görüntülendi

Barajların taşması sonucu su baskınlarının yaşandığı ve heyelanın geldiği Erzincan'da tren seferleri iptal edildi. Birçok evin sular altında kaldığı sel felaketi İHA ekibi tarafından havadan görüntülendi.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki Tanyeri Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları devriye sırasında Erzincan-Erzurum arasındaki tren hattının Üzümlü ilçesine bağlı Bağlar köyü mevkiinde, son günlerdeki yağışlar yüzünden su seviyesi yükselen Karasu Nehri'nin rayların altındaki toprağın kaymasına neden olduğunu tespit etti. Toprak kaymasının tren hattının altına döşenen ve hattı yan etkilere karşı ekseninde tutup raylara dik yönde belirli aralıklarla döşenen parçalardan oluşan "travers" tabir edilen alana kadar geldiğini belirleyen jandarma, tren seferleri açısından risk oluşmaması için durumu Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yetkililerine bildirdi. Bölgeye gelen TCDD'ye bağlı Mercan Yol Bakım Şefliği görevlilerince yapılan kontroller doğrultusunda tren seferleri, herhangi bir risk yaşanmaması için çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Tren hattaki hasarın Erzincan Devlet Demiryolları Trafik Kontrollüğü ekiplerince giderilmesinin ardından seferlerinin yeniden başlayacağı belirtildi.

Erzincan'da Karasu Nehri'nin taşması sonucu Erzincan-Erzurum karayolu üzerindeki tarım arazileri ve çok sayıda evde su altında kaldı.

Uzun süreli yağışların sonucunda suyun akış yolu üzerindeki dere yataklarında etkili olan sel, kontrolden çıkarak, bulunduğu alan dışındaki bölgelere ilerledi. Yaşanan sel afeti İHA ekibi tarafından havadan görüntülendi.