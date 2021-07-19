(Özel) Kurban pazarının en büyükleri alıcısını buldu

Erzincan'da bulunan kurban pazarının en büyük tosunu ile en büyük tekesi bayrama bir gün kala alıcısını buldu.

Kurban Bayramı'na bir gün kala kurban satış ve kesim alanlarında da hareketlilik artarak devam ediyor. Erzincan'da bulunan kurban satış ve kesim yerinde satışlar hızlanırken, bayramının ilk günü hayvanlarını kesmek isteyen vatandaşlar kurban satış yerlerine gelerek yer ayrıttı. Erzincan'da bulunan kurban pazarının en büyük kurbanlığı olan ve pazarın gözdesi olarak görülen 1 ton 60 kiloluk tosun alıcısıyla nihayet buluştu. 35 bin lira isteyen hayvan sahibi Adem Küçükkök sıkı pazarlık sonrası 30 bin liraya hayvanını sattı. Sosyal mesafeye ve pandemi kurallarına uygun pazarlık yapmak isteyen hayvan sahipleri ellerindeki sopaları tutarak alışveriş yaptı.

Öte yandan, pazarda boynuzlarıyla dikkat çeken 107 kilogram olan teke de aynı gün satıldı. İliç'te çiftçilik ile uğraşan Orhan Çelik, geçen yıllarda aldığı tekeyi sattığını duyurarak, “Kıl keçisi üreticiliği yapıyoruz. Şükür yarısını sattık, yarısı da duruyor. Evet, pazarın en büyük tekesi bizde. 107 kilo canlı ağırlığı var. 60-65 kilo eti gelir. Pazarlığını 3 bin 100 lira olarak yaptık. Burada bir esnaf arkadaşa verdik. Şuana kadar yarısını sattık ama piyasa geçen yıllara nazaran daha düşük” diye konuştu.