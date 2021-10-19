(Özel) Masa tenisinin gözde ismi “Real Mardin'in” hedefi “Real Madrid” ile oynamak

Erzincan'da Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi Gençler Masa Tenisi Takım Yarışmaları yapıldı. Yapılan yarışmalara katılan Real Mardin ile Dinamo Van ismi dikkat çekti.

Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi Gençler Masa Tenisi Takım Yarışmaları Erzincan'da yapıldı. Sona eren müsabakalarda 25 erkek 16 kız olmak üzere toplam 41 takımda 250 sporcu mücadele etti. Yarışmalara Doğu Anadolu'dan 15 il Güneydoğu Anadolu'dan ise 8 il katılım sağladı. Müsabakalara, Doğu Anadolu'dan Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Şırnak, Tunceli, Van illeri Güney Doğu Anadolu Bölgesinden ise Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa Türkiye şampiyonasına katılmak için ter döktü.

Van ilinden yarışmalara katılmak için Erzincan'a gelen ve isimlerini “Dinamo Van” olarak tanıtan takımın hocası Mahmut Kurt, “Biz buraya Van ili olarak 4 takımla geldik. Takımlarımızdan kızlarımız bir önceki sene bölge şampiyonu. Erkeklerimiz ise bölge ikincisi olmuştu. Aynı zamanda erkek takımımızı ‘Dinamo Van' ismiyle buraya getirdik. İçlerinde milli takımda olan çocuklarımız var. İnşallah buradan iyi bir sonuçla dönmeyi düşünüyoruz.” dedi.

Öte yandan, Mardin'den gelen ve isimleri “Real Mardin” olan takımın hocası İzzettin Atasever ise hedeflerinin çok büyük olduğunu, ileride İspanya'nın Real Madrid'i ile Türkiye'nin Real Mardin'ini karşı karşıya görmek istediklerini ve Real Madrid'i yenmeyi hedeflediklerini belirterek, “Mardin'den 4 takımla katıldık. Kızlarda şampiyon olmak için geldik. Süper Lig'de takımımız var. Mardin olarak iddialıyız. Her zaman iddialı olduk ve Real Mardin olarak hem erkeklerde 2. Lig'de hem kızlarda Süper Lig'de ilimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Tabi Real Mardin'in bir hikâyesi var. Bir gün Avrupa kupalarında oynamak için bu yola çıktık biz. Real Mardin isminde birleştik, bir gün Real Madrid ile belki Avrupa kupalarında eşleşmek umudumuz var. İnşallah bir gün eşleşeceğiz ve Real Madrid'i de yeneceğiz. Türkiye'de ki Real Mardin İspanya'da ki Real Madrid'i yenmek için her şeyi yapacak. Dinamo Van'da var. İsimlerimizi futboldan gelen bir kaliteden dolayı kullanıyoruz.” diye konuştu.

“Kazanan takımlara ödülleri takdim edildi”

Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi Gençler Masa Tenisi Takım Yarışmaları sonunda dereceye giren takımlara kupaları ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

Yarışma kapsamında derece elde eden takımlar ise şöyle;

Doğu Anadolu Bölgesi Genç Kızlar Masa Tenisi Takım Yarışmalarında dereceye giren takımlar;

1- Van Gençlik Spor (A) (Dinamo Van)

2- Ebuaş Spor Elazığ

3- Bitlis Gençlik Spor

Doğu Anadolu Bölgesi Genç Erkekler Masa Tenisi Takım Yarışmalarında dereceye giren takımlar;

1- Van Gençlik Spor (A) (Dinamo Van)

2- Yeşilyurt Belediye Spor

3- Erzurum T. Telekom Spor, olurken ev sahibi Erzincan Tenis Spor (A) ise yarışmayı dördüncü tamamladı.

Güney Doğu Anadolu Bölgesi Genç Kızlar Masa Tenisi Takım Yarışmalarında dereceye giren takımlar;

1- 1955 Batman Belediye Spor Kulübü (A)

2- Merit Grup Real Mardin (A)

3- 1955 Batman Belediye Spor Kulübü

Güney Doğu Anadolu Bölgesi Genç Erkekler Masa Tenisi Takım Yarışmalarında dereceye giren takımlar;

1- Gaziantep Şahinbey Belediye Spor Kulübü

2- Kilis Kaşif Gençlik ve İzcilik Spor Kulübü

3- 1955 Batman Belediye Spor Kulübü