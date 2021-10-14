(Özel) Yerli Covid-19 aşısı ‘TURKOVAC' için Erzincan'da Faz- 3 çalışması başladı

Covid-19'la mücadele kapsamında ilk çalışmaları Kasım 2020'de başlatılan yerli inaktif aşı TURKOVAC'ın kullanımı için geri sayım başladı. Erzincan'da yerli Covid-19 aşısı ‘TURKOVAC' için Faz-3 çalışması başladı.

Erzincan'da Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde TURKOVAC Faz- 3 çalışması başladı. Korona virüs salgınına karşı aşı üreticisi konumuna geçmek isteyen Türkiye, bu hedefine yaklaşmak üzere. TURKOVAC'ın vatandaşların kullanımına sunulması için Faz-3 çalışmalarından gelecek sonuçlara kilitlendi. Eğer sonuçlar istenildiği gibi gelirse Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna (TİTCK) acil kullanım onayı başvurusu gerçekleştirilecek. Faz- 3 aşamasına ilişkin ara sonuçların çok yakın bir zamanda açıklanması hedefleniyor. Ara sonuçların açıklanmasının hemen ardından acil kullanım onayı istenecek. Bu sürecin de olumlu sonuçlanması durumunda aşının seri üretimine geçilecek. Aşının en geç yılsonunda kullanıma sunulması hedefleniyor. Öte yandan yine gönüllülerin katılımıyla TURKOVAC ve CoronoVac aşılarının 3. doz (rapel) etkinliklerinin kıyaslandığı klinik çalışmanın sonuçlarının da Faz- 3 ile eş zamanlı bir dönemde açıklanması öngörülüyor. Türkiye, 2 yıla yaklaşan Covid-19 salgınıyla mücadelede salgının yıkıcı etkilerini ortadan kaldırılabilmek için alınan pek çok tedbirin yanında hızla yerli aşı üretim çalışmalarını da başlattı.

Yerli aşının ilk aşaması olan Faz- 1 çalışmaları, 5 Kasım 2020'de devreye alındı. 44 gönüllü üzerinde uygulanan Faz- 1 aşamasının ardından ilk dozu 10 Şubat'ta uygulanan Faz- 2 çalışmaları ise 250 gönüllüyle yürütüldü ve her iki aşamada da aşıyla ilgili olumsuz yan etki gözlenmedi. Yerli aşının etkinliğinin daha geniş bir kitle üzerinde değerlendirilmesini içeren Faz- 3 çalışmaları başladı.

Erzincan'da Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başlayan TURKOVAC Faz- 3 çalışmasıyla ilgili Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili, “Öncelikle şundan bahsedeyim, salgın hala devam ediyor ve bu salgından çıkışın tek çaresi de aşı gibi duruyor. Aşılar, biliyorsunuz tüm dünyada sürüyor. Bizde de artık yerli aşı üretime geçecek Faz- 3 çalışması yapılmaya başlanacak. Yerli aşının Faz- 3 çalışmasını yapacak merkezlerden biri de biziz. Faz- 3 çalışmasını hızlıca yaptıktan sonra insanlar aşılanacak ve yerli aşı seri üretime geçecektir. Bu TURKOVAC aşımız şimdiden hayırlı olsun. Bunu duyurusunu yapmak için toplandık. Ön aşamaları; Faz- 0, Faz- 1 ve Faz- 2 güvenlik aşamalarından geçti. Şimdi daha geniş katılımlı uygulama ile birlikte, yaklaşık 110 aşı uygulayacağız burada. Karşılaştırmalı aşı çalışması yapıldıktan sonra seri üretimle birlikte, muhtemelen bu aşı devam edecek. Hastalığın ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Belki de grip aşısı gibi tekrar tekrar uygulanacak bir aşı. O yüzden yerli aşının daha sonra ki aşamaları da düşünülerek, hızlı bir şekilde kullanıma girmesi önem arz ediyor. Bu açıdan bütün vatandaşlarımıza başvuru yapmalarını öneriyoruz.” dedi.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Orhan Çimen'de, “Yerli ve milli aşımızın Faz- 3 çalışmasını başlatmak üzere buraya toplanmış bulunuyoruz. Bu sebepten ötürü mutluyuz, gururluyuz. Yaşanan pandemi süreci gösterdi ki yerli ve milli olmak her alanda olduğu gibi salgında da gerekli. Halkımızdan Faz- 3 çalışmasına destek bekliyoruz.” diye konuştu.

Faz- 3 aşı çalışmasında kriterlere dikkat çeken Erzincan İl Sağlık Müdür Erkan Hirik'te, “Sağlık Bakanımızın açıkladığı üzere, yerli ve milli aşımız TURKOVAC'ın Faz- 3 çalışmasına bugün itibariyle başlamış bulunuyoruz. Türkiye'de ki seçilen 41 merkezden bir tanesi de ilimizde ki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Burada gönüllülük esasına dayalı bir şekilde belli kriterlerde ki, bu kriterler; 18-59 yaş arasında 2 tane Sinovac aşısını olmuş ve üzerinden 3 ay geçmiş, Covid geçirmemiş hastaların gönüllülük esaslı bize başvurmalarını bekliyoruz. Faz- 3 çalışması olarak bu kriterleri sağlayan hastalarımıza TURKOVAC aşısı yapılacak. Çok büyük umutlarla beklediğimiz yerli ve milli aşımız, bu aşıyı burada uygulamaktan son derece mutluluk duyuyoruz. Halkımızın desteğini bekliyoruz. Bu süreçten çıkışımızın aşı olduğunu hep belirttik. İnşallah TURKOVAC ile kendi milli aşımızla bu süreci başarıyla yeneceğimizden eminim.” ifadelerine yer verdi.