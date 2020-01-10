Özgür basın demokrasinin kalesidir

Gül, Gazeteciler Günü mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bilgi toplumunda basın, temel insan haklarına, meslek etiğine dayanarak itibar kazanmış, demokratik iyileşmelere büyük katkıda bulunmuştur. Ülkemize özgü olarak önce ‘bayram', sonra ‘gün' adı altında 59 yıldır 10 Ocak'ta kutlanan ‘Çalışan Gazeteciler Günü' de, çıkış sebebi, süreci, sonucu bakımından tam da bu farkındalık ve kazanımları içeren bir mahiyete sahiptir.

En yakın çevremizden en uzak coğrafyalara kadar eksiksiz, tarafsız, doğru haber almak, en temel insan hakkıdır. Doğru bilgi, egemenlik savaşlarının haber ve bilgi kirliliği ile daha fazla sürdürüldüğü günümüzde daha bir önem kazanır olmuştur. Basın, tam da bu noktada insanların doğru haber almasına aracılık etmesi yönüyle sosyal, kültürel, siyasal hayatımızda önemli bir işlev görmektedir.

Günümüzde ileri bilgi teknolojileri ve internet imkânları sayesinde, en şahsi olandan en genel ve sosyal olana kadar bütün olayların anında paylaşıldığı portal ve platformlar, hayatın sıradan realitesine dönüşmüştür. Bu çağa ismini verecek derecede önem kazanan bilginin, içerik, erişim ve paylaşımı, haberin nitelik ve etkisini hiç olmadığı kadar artırmış, değiştirmiştir. Artık haber de haberci de her yerdedir. Aslında basını ‘dördüncü kuvvet' olarak güçlü kılan, halkın sesi, hak ve özgürlük taleplerinin karşılanmasını isteyen geniş kitlelerin haber ve bilgi kaynağı olmasıdır. O nedenle, demokratikleşme, basının özgürlüğünden ve rahat çalışma şartlarından bağımsız düşünülemez olmuştur. Başka bir ifadeyle, genelde bütün özgürlüklerin özelde basın özgürlüğünün sağlanma oranı, demokratik gelişmişliğin ve olgunluğun göstergesi sayılmıştır.

Basın, küresel, bölgesel, yerel, bireysel ve toplumsal ölçekte tüm farklılık ve çeşitliliğin kendisini ifade etme imkânı bulduğu en geniş, en sağlıklı iletişim ağı, alanıdır. İletişim imkân ve araçlarının gelişen teknolojileri ile basının etkisi daha da artmıştır. Basının desteği veya alacağı tavır bir politika veya programın başarılı olup olmamasında çok etkili olmuştur, olmaktadır. O nedenle, haberi çarpıtmadan, olduğu gibi aktarmak ve öğrenmek temiz bilgi ve temiz toplum adına hayati bir meseledir.

Basın mensuplarımız, kar kış, yağmur çamur, soğuk sıcak, demeden oldukça zor şartlarda, gece gündüz fedakârca çalışarak mesleklerini icra etmektedir. Doğal afetlere maruz kalmak, kaza geçirmek, hastalanmak, yaralanmak, kaçırılmak, tutsak edilmek, işkence görmek, rehin alınmak, hatta öldürülmek gibi tehlikeleri göğüsleyerek bize doğru haber ulaştırmak için ter akıtan basın çalışanlarımız, her kademede her türlü övgü ve takdiri hak etmektedir. Sağlıklı, doğru iletişim ve demokratik gelişme adına çok şey borçlu olduğumuz basın ve basın çalışanlarımızın şeffaf, özgür, özgürlükçü, çoğulcu, katılımcı bir anlayışla çalışması, mesleğe daha fazla saygınlık ve önem kazandırmıştır, kazandıracaktır.

Eğitim-Bir-Sen olarak, bugünün, meslek ilkelerine bağlı kalarak, toplumsal hassasiyet içinde çalışmalarını sürdüren gazetecilerin mali ve sosyal haklarının teslim edilmesine, mağduriyetlerinin giderilmesine, çalışma şartlarının iyileştirilmesine vesile olmasını temenni ediyor; vefat eden basın emekçilerine Allah'tan rahmet diliyor, bütün basın mensuplarının gününü tebrik ediyoruz.”