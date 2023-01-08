İhlas Haber Ajansı

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Özker, İYİ Parti Erzincan İl Başkanlığı görevine yeniden seçildi

İYİ Parti Erzincan Olağan Genel Kurulu yapıldı.

2 adayın yarıştığı kongrede mevcut başkan Ümit Özker yeniden seçildi.


İYİ Parti Erzincan 2. Olağan Genel Kurulu, Kırklar Caddesi üzerindeki bir salonda yapıldı. İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın Divan Başkanlığını yaptığı kongrede mevcut başkan Ümit Özker ile Dağhan Çakmak il başkanlığı için yarıştı.


Oylama sonucunda beyaz liste ile seçime giden mevcut başkan Ümit Özker 240, Dağhan Çakmak ise 104 oy aldı.


Yeniden İYİ Parti Erzincan İl Başkanlığı görevine seçilen Ümit Özker, partililere teşekkür etti.

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