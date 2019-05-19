Paintball Turnuvası yapıldı

Erzincan'da Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde gençler arasında Paintball Turnuvası düzenlendi. Turnuva zorlu mücadelelere sahne oldu. Müsabakalarda heyecanlı saatler yaşayan katılımcılar özel kıyafetler ve kasklar giyerek kıyasıya mücadele etti. Düzenlenen turnuva hakkında açıklamada bulunan Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu; “Gençlik Haftası dolayısıyla başlatmış olduğumuz faaliyetler gerek sosyal, gerek kültürel gerekse sportif olarak devam ediyor. Amacımız bu haftayı gençlerimiz ile birlikte eğlenceli bir şekilde geçirmektir. Gençlerimiz için paintball turnuvası düzenledik. Gençlerimizden bu turnuvaya yoğun bir talep oldu. Turnuvada gençlerimiz hem eğlendiler hem de spor yaptılar. Haftamız yoğun bir şekilde devam ediyor.” dedi. Turnuvaya katılan gençler ise organizasyonu düzenleyen Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür ederek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının çeşitli etkinlikler ile kutlanmasından duydukları memnuniyeti ifade ettiler.