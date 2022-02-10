Pandemi sürecinde dış kurumlardan görevlendirilen personele başarı belgesi verildi

Türkiye genelinde olduğu gibi Erzincan'da da Sağlık Bakanlığı tarafından hızlandırılan korona virüs aşılamaları devam ediyor. Korona virüs salgını ile mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları ildeki hastaneler ve aile sağlık merkezlerinin yanı sıra olumsuz hava koşullarına karşı randevu şartı aramadan, aşı zamanı gelen köy sakinlerinin bulunduğu adrese giderek aşı çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Sahada ki ve hastanelerde ki çalışmalar devam ederken İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, pandemi sürecinde filyasyon ve aşı çalışmaları için dış kurumlardan görevlendirilen personelleler ile bir araya gelerek kendilerine başarı belgelerini takdim etti.

İl Sağlık Müdürü Hirik belge takdimi sonrasında personellere özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ederek, “Mesai saati gözetmeksizin verdikleri destekten dolayı her birinize teşekkür eder, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat geçirmelerini temenni ederim” ifadelerini kullandı.