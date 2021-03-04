Pandemiyle raylar yük trenlerine kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun zamandır Doğu Anadolu'da yolcu taşımacılığı yapan trenlerin seferleri durdurulurken raylar yük trenlerine kaldı.

Korona virüs salgınıyla mücadele etme kapsamında tüm bölgesel tren seferleri TCDD tarafından geçici bir süre ile durdurulmuştu. Uzun zamandır Doğu Anadolu Bölgesinde sefer yapılamazken raylar yük trenlerine kaldı.

Erzincan'da yük trenlerin geçişleri droneyle havadan görüntülenirken vatandaşlar yolcu taşımacılığı yapan tren seferlerinin kontrollü şekilde başlamasını talep etti.

Vatandaşlar, özellikle Doğu Ekspresinin bölgenin turizmine can kattığını belirtti.