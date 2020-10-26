İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Parklarda otomatik sulama sistemleri kurulumları gerçekleştirildi

Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü park alanlarında çalışmalarını devam ettiriyor.


Park alanlarındaki tamir, tadilat ve yenileme gibi rutin çalışmalarını sürdüren ekipler otomatik sulama sistemi olmayan parklarda da suyun daha verimli kullanılması için otomatik sulama sistemleri kurulumlarını gerçekleştiriyor.


Bu kapsamda Ulalar Mahallesi DSİ caddesi ve 229. sokak arasındaki park alanında çalışmalarını yürüten park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri otomatik sulama sistemi olmayan park alanına otomatik sulama sistemini kazandırdılar. Buradaki çalışmalarını devam ettiren ekipler peyzaj düzenlemesi de yaptıktan sonra park vatandaşların hizmetine sunulacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.