Parmağı yüzüğüne sıkışan yaşlı kadın soluğu itfaiyede aldı

Erzincan'da yaşlı kadın parmağına taktığı yüzüğü çıkartamayınca soluğu itfaiyede aldı.

Erzincan'da yaşayan 93 yaşında ki yaşlı kadın parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayınca parmağı şişmeye başladı. Acı içerisinde kalan kadının oğlu annesinin taktığı yüzüğü önce yağ dökerek çıkarmaya çalıştı. Çabalarının yetersiz kaldığını gören vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İtfaiye Müdürlüğünün ana binasına yönlendirilen yaşlı kadının parmağında ki yüzüğü çıkarmak için çalışma başlatan itfaiye ekipleri kısa sürede sıkışan yüzüğü yankeski yardımıyla yaşlı kadının parmağından kurtararak rahat bir nefes aldırdı. Yaşlı kadın yüzüğün çıkartılmasının ardından rahatlayarak yardımına koşan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.