Pazarc?lar so?uktan korunmak i?in soba kurdu

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olay?n?n g?r?ld??? Erzincan'da so?uk havadan etkilenen baz? pazarc? esnaf?, ?s?nmak i?in tezgahlar?n?n yan?na soba kurdu.

So?u?un etkisini art?rd??? son g?nlerde Cumartesi g?n? kurulan pazar yerinde so?uktan korumak i?in kimi esnaf soba getirip kurdu, kimisi ise tezgahlar?n?n arkas?na ate? yakarak ?s?nmaya ?al??t?.

So?ukta ekmek kazanma m?cadelesinin zor oldu?unu ifade eden Ali Toprak, ?Hava olduk?a ?ok so?uk. Biz de ???yoruz. So?uk ve karl? k?? g?nlerinde ate? yakmazsak ?s?nman?n yolunu bulamay?p hasta oluruz. Bu y?zden soba kurdum. Gelirken evden yakacak getirdim. Getirdi?im yakacaklar? yakarak ?s?n?yorum. Ne kadar so?ukta olsa ekmek paras? i?in pazara tezgah?m?z? a?maya mecburuz" dedi.

?te yandan Do?u Anadolu B?lgesi'nde gece en d???k hava s?cakl??? Erzurum'un Tekman il?esinde eksi 17 derece olarak ?l??ld?. Ara? camlar? ve havuzlar?n buz tuttu?u Do?u Anadolu'da buzlanma ve don uyar?s?nda bulunuldu.

Meteoroloji 12. B?lge M?d?rl???nden yap?lan son de?erlendirmelere g?re b?lge genelinde havan?n az bulutlu ve a??k ge?ece?i tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olay? ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. S?cakl?klar?n mevsim normalleri ?zerinde seyredece?i b?lgede r?zg?r g?neyli y?nlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Meteorolojik uyar?

B?lge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olay? ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendi?inden meydana gelebilecek olumsuzluklara kar?? ba?ta s?r?c?ler olmak ?zere vatanda?lar?n ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunmas? gerekmektedir.