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Pehlivanlar, minderde ter döktü

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 3 ilde düzenlenen ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince desteklenen Gençlik Yıldızlar Serbest Güreş Grup Müsabakalarında pehlivanlar minderde ter döktü.


Yıldızlar Serbest Güreş Grup Müsabakaları Erzincan, Düzce ve Mersin illerinde önceki gün yapılan müsabakalarla başladı. Şampiyonada, Mersin'de 350, Erzincan'da 419 ve Düzce'de ise 500 güreşçi mücadele ediyor. Yıldızlar Serbest Güreş Grup karşılaşmalarında önceki gün (41,45)-51-60-71-92 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapıldı. Dün de bu sıkletler de repesaj, 3/5 ve finaller ile, 48-55-65-80 110 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final maçları yapıldı. Şampiyona bugün 48-55-65-80- 110 kilolarla repesaj, 3/5 ve final karşılaşmaları ile son bulacak.


Erzincan'da gerçekleştirilen 2020 yılı Yıldızlar Serbest Güreş Grup Şampiyonasının son günü kıran kırana mücadele ile devam etti.

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