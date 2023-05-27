Pençe- Kilit operasyonu gazisi dünya evine girdi

Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan ve yaklaşık 9 ay Ankara'da tedavi gören Piyade Komando Üsteğmen Kadir Erden, memleketi Erzincan'da sağlığına kavuştuktan sonra hayatını Gülizar Çiftçi ile birleştirdi.

Vali Mehmet Makas, 22 Nisan 2022 tarihinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan ve kaldırıldığı hastanede gördüğü tedavi sürecinin ardından memleketi Erzincan'a gelen gazi Piyade Komando Üsteğmen Kadir Erden'in düğününe katıldı.

Kadir Erden ve Gülizar Çiftçi'nin nikah şahitliğini de yapan Vali Mehmet Makas, Gazi Piyade Komando Üsteğmen Kadir Erden ve Gülizar Çiftçi'yi tebrik ederek ömür boyu mutluluklar diledi.

Vali Makas, nikâhın kıyılmasının ardından evlilik cüzdanını çiftlere teslim ederek, ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.