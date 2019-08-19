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Pitbull besleyene 7 bin 802 lira ceza

Başta pitbull olmak üzere tehlike arz eden 4 köpek ırkını dolaylı veya doğrudan bulunduranlara, 7 bin 802 lira para cezası uygulanacak.


Son zamanlarda artan pitbull saldırıları vatandaşların tepkisine neden olurken, bakılmasının dahi yasak olduğu Türkiye'de verilen net ceza belli oldu.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü; pitbull terrier, japanese tosa, dogo argentino, fila crasilerio ve bu ırkların melezlerinin ülkeye girişinin, üretilmesinin, sahiplenilmesinin, satışının, reklamının yapılmasının, takas edilmesinin, sergilenmesinin ve bulundurulmasının yasak olduğunu hazırlanan afişle hatırlattı.



7 bin 802 TL para cezası


5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yasaklandığı kaydedilen bu ırkları beslediği tespit edilenlerin, ilgili yasa gereği hayvan başına 7 bin 802 lira para cezasıyla cezalandırılacağı ve hayvanlara el konacağı vurgulandı.

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