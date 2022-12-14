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Polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde denetimler sürüyor

Erzincan’da polis ekipleri tarafından eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde başlatılan denetimler sürüyor.

Erzincan'da polis ekipleri tarafından eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde başlatılan denetimler sürüyor.


Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde yapılan denetimlerde şüpheli şahıslar üzerinde arama yapılırken, çevredeki kafe, internet kafe, büfeler ve iş yerlerinde de denetimler gerçekleştirildi.


Ekipler, denetimler çerçevesinde yoldan çevirdikleri gençlerin kimlik sorgulamasını yaptı. Denetimler ve uygulamalar eğitim dönemi boyunca okul ile çevrelerinde devam edecek.


Denetimler çerçevesinde son olarak Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Erzincan Spor Lisesi önü ve çevresinde uygulama gerçekleştirilerek okul etrafında bulunan 6 iş yeri, 35 araç, 3 park-bahçe denetlenerek, 82 şahsın kimlik kontrolü yapıldı.

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