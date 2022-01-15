Polis ekiplerinden kadınlara narkotik eğitimi

Erzincan'da “En İyi Narkotik Polisi; Anne” projesi kapsamında annelere yönelik uyuşturucu ile mücadele konusunda seminer verildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi kapsamında bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erzincan Halk Eğitimi Merkezinde bulunan ücretli usta öğreticilerine ve kadın kursiyerlere seminer verildi. Projede, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek için kadınlara broşür dağıtılarak KADES ve proje hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitim programında katılımcılara, 18 yaş ve altı çocukların uyuşturucu maddeyle tanışma yaşında olduğu ve dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılarak, annelerin çocuklarını iyi tanımalarını ve sosyal hayat çevrelerini de iyi bilmeleri gerektiğini söyledi.

Ayrıca kadınların cep telefonlarında ‘KADES' programının nasıl kullanacakları uygulamalı olarak gösterildi.