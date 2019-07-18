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Polis Okulu öğrencileri bedenleriyle 15 Temmuz'un anısına ay yıldız koreografisi yaptı

Erzincan’da Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde öğrenim gören polis adayları, 15 Temmuz’un anısına bedenleriyle ay yıldız koreografisi yaptı.

Erzincan'da Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören polis adayları, 15 Temmuz'un anısına bedenleriyle ay yıldız koreografisi yaptı.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Erzincan'da Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören öğrenciler, bedenleriyle ay yıldız koreografisi yaptı. Drone ile havadan çekilen görüntüler, valilik aracılığıyla basınla paylaşıldı.


Videoda ayrıca gece çekilmiş ay yıldız görüntüleri de yer aldı.

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