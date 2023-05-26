Polis Okulu öğrencilerine narko-rehber eğitimi verildi

Erzincan Polis Merkezi Eğitim Merkezi'nde eğitim gören öğrencilere narko-rehber eğitimi verildi.

Uyuşturucu ile mücadele alanında 25 yaş ve üzeri genel vatandaş grupları, kamu görevlileri, özel sektör çalışanları ve sivil toplum kuruluşu üyelerinden oluşan oldukça geniş yetişkin bir gruba, bu alanda sürdürülen mücadeleye destek olmaları ve farkındalığın arttırılması amacıyla bilgilendirme yapılmakta. Narko-rehber eğitim programı ile bilgilendirme faaliyetlerinde yer alan narkotik suçlarla mücadele birimlerinde görevli personelin eğitilmesi amaçlanmakta.

Bu çerçevede Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim gören bin 607 öğrenciye Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince narko-rehber eğitimi verildi.