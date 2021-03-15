Polisin ‘dur' ikazına uymayan araçtan nâkile uygun olmayan büyükbaş hayvanlar çıktı

Erzincan'da gece saatlerinde yol uygulaması yapan polisin ‘dur' ikazına uymayarak kaçan araçtan, iller arası nâkile uygun olmayan büyükbaş hayvanlar çıktı.

Olay, Erzincan - Erzurum kara yolu Akyazı mevkiinde gece saatlerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, plakasını kapatarak yolda seyreden ve kasasında büyükbaş hayvan bulunan kamyonet, uygulama noktasında durdurulmak istendi. Polisin ‘dur' ikazına riayet etmeyen sürücü Y.Ç., araçla yola devam etti. Kısa bir sürelik takibin ardından durdurulan araç denetim istasyonuna getirildi. Burada yapılan incelemede kamyonetteki yükün tonajı aştığı, büyükbaş hayvanlarında nâkile uygun olmadığı tespit edildi.

Olayla ilgili Y.Ç.'ye çeşitli maddelerden 28 bin TL civarında idari para cezası uygulandı.

Öte yandan Y.Ç'nin 12 adet büyükbaş hayvanı Samsun'dan Tunceli'ye götürdüğü ve kamyonet kasasındaki 1 hayvanın telef olduğu öğrenildi.