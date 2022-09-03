Polislerden Can'a sürpriz

Kavakyolu semtine oturan, polise karşı ilgisi ve hayranlığı olan Can Ahmet Seçkin'i polisler evinde ziyaret ederek Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekip aracıyla evinden alınarak Özel Harekat Şube Müdürlüğü ziyaret edildi.

Can Ahmet ve polisler, Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde eğlenceli vakit geçirerek, Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait kirpi ve ejder araçlarına bindirildi. Ailesi ile birlikte Can Ahmet'e çeşitli ikramlarda bulunularak, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hazırlanan hediyeler takdim edildi.