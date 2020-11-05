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Polislere yangın eğitimi

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yangın eğitimlerini sürdürüyor.


İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekiplerinde görevli polis memurlarına yangın eğitimi verildi.


Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği yangın bilincini artırmak adına korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kurallarına uygun bir şekilde eğitimler ve tatbikatlar düzenleyerek faaliyetlerini aralıksız devam ettiriyor.


Bu kapsamda Çevik Kuvvet ekiplerinde görevli polis memurlarına yanma ve yangın bilgisi, söndürme maddeleri ve yöntemleri, yangından korunma tedbirleri ve acil durumlarda hareket tarzları konularında eğitim verildi.

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