'Polislerle Macera Adası' projesiyle okullar balon park ile neşelenecek

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okulların bahçelerine polisler tarafından kurulumu ve kullanımı gerçekleştirilen 'Balon Park' çocuklara eğlenceli ve mutlu saatler yaşatıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünce, Erzincan şehir merkezindeki okulların bahçelerine emniyet personelince kurulum ve kullanımı gerçekleştirilen 'Balon Park' çocuklara eğlenceli ve mutlu saatler yaşatıyor. Yoğun ilgi gören 'Balon Park'ta bol bol zıplayan çocuklar, tırmanma parkurunda da birbirleriyle yarışırken keyifli bir gün geçiriyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, eğlenceyi çocukların ayağına getirirken Erzincan merkezdeki tüm okulları dolaşması hedeflenen balon park, çocukları heyecan ve eğlence ile buluşturmayı hedefliyor. Her gün farklı bir okulun bahçesine misafir olacak şişme oyun parkı, çocuklara büyük mutluluk ve heyecan yaşatıyor. Özellikle yoğun ders programı arasında soluğu oyun parkında alan öğrenciler, keyifli dakikalar yaşıyor.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda kurulan balon parka yoğun ilgi gösteren çocuklar heyecanlı, mutlu ve eğlenceli saatler geçirdi. Trambolinde zıplayan çocuklar tırmanma parkurunda birbiriyle yarıştı. Balon Park etkinliği, eğitim öğretim dönemi boyunca tüm okulları kapsayacak şekilde devam edecek.