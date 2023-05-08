'Polislerle Macera Adası' projesiyle okullar balon park ile neşeleniyor

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okulların bahçelerine polisler tarafından kurulumu ve kullanımı gerçekleştirilen 'Balon Park' çocuklara eğlenceli ve mutlu saatler yaşatıyor.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'un talimatıyla, Erzincan şehir merkezindeki okulların bahçelerine, İl Emniyet Müdürlüğünce tahsisli olarak polis ekiplerince kurulum ve kullanımı gerçekleştirilen 'Balon Park' çocuklara eğlenceli ve mutlu saatler yaşatıyor. Yoğun ilgi gören 'Balon Park'ta bol bol zıplayan çocuklar, tırmanma parkurunda da birbirleriyle yarışırken keyifli bir gün geçiriyor.

‘Eğlence minik öğrencilerin ayağına geldi'

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Erzincan merkezdeki tüm okulları dolaşması hedeflenen balon park, çocuklara heyecan ve eğlence ile buluşturmayı hedefliyor. Her gün farklı bir okulun bahçesine misafir olacak şişme oyun parkı, çocuklara büyük mutluluk ve heyecan yaşatıyor. Özellikle yoğun ders programı arasında soluğu oyun parkında alan öğrenciler, keyifli dakikalar yaşıyor.

‘Mutlu bir gün geçirdiler'

Son olarak Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu'nda kurulan balon parka yoğun ilgi gösteren çocuklar heyecanlı, mutlu ve eğlenceli saatler geçirdi. Trambolinde zıplayan çocuklar tırmanma parkurunda birbiriyle yarıştı.