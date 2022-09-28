POMEM'de eğitim gören 900 öğrenciye Narko-Rehber eğitimi verildi

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitim gören öğrencilere Narko-Rehber eğitimi verildi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele alanında 25 yaş ve üzeri genel vatandaş grupları, kamu görevlileri, özel sektör çalışanları ve sivil toplum kuruluşu üyelerinden oluşan oldukça geniş yetişkin bir gruba, bu alanda sürdürülen mücadeleye destek olmaları ve farkındalığın arttırılması amacıyla bilgilendirme yapılıyor. Bu sayede, Narko-Rehber eğitim programı ile bilgilendirme faaliyetlerinde yer alan narkotik suçlarla mücadele birimlerinde görevli personelin eğitilmesi amaçlanıyor.

Bu çerçevede, Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitim gören 900 öğrenciye Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Narko-Rehber eğitimi verilmiştir.