İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pompalı tüfekle otomobile zarar veren 2 şüpheli gözaltına alındı

Erzincan’da pompalı tüfekle bir otomobile zarar verip kaçan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Erzincan'da pompalı tüfekle bir otomobile zarar verip kaçan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Olay, gece saatlerinde Geçit Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halindeki bir otomobile pompalı tüfekle zarar verildiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri Geçit Mahallesi girişinde bahse konu şüphelileri yakaladı. Suç aleti pompalı tüfekte ele geçirildi.


2 şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken olay yerinde inceleme yapıldı.


Olayda herhangi bir yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.