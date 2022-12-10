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Popülasyonu artan domuz sürüsü görüntülendi

Erzincan’da popülasyonu hızla artan ve çiftçilerin mahsullerine zarar verdiği için dert yakındıkları domuz sürüsü havadan dron ile karadan da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Erzincan'da popülasyonu hızla artan ve çiftçilerin mahsullerine zarar verdiği için dert yakındıkları domuz sürüsü havadan dron ile karadan da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Çayırlı ilçesinde köyün yakınına gelen domuz sürüsü, havadan dron ile görüntülendi. Karlı arazide ilerleyen sürü daha sonra çalılıkların içerisinde yollarına devam etti.


Tercan ilçesine bağlı Büklümdere köyü civarında da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına domuz sürüsü yansıdı. Çok sayıda oluşan domuz sürüsü dağlık alanda ilerleyerek yiyecek aradı.

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